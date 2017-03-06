Норвежцы впервые с 1970 года без личных побед на ЧМ по лыжным видам и биатлону

Представители мужской сборной Норвегии впервые почти за полвека, с 1970 года, не завоевали ни одной золотой медали в личных гонках на чемпионатах мира по биатлону и по лыжным видам спорта.
В биатлоне норвежцы завоевали четыре медали: Йоханнес Бё стал трёхкратным серебряным призёром мирового первенства, а Уле-Эйнар Бьорндален финишировал третьим в гонке преследования.
На чемпионате мира по лыжным видам спорта норвежцам удалось завоевать золото только в эстафете. При этом женская сборная Норвегии доминировала на ЧМ — её представительницы выиграли все шесть гонок.