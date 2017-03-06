Российские юниоры завоевали три медали в 1-й день ЧЕ по фехтованию

Две медали в первый день юниорского чемпионата Европы по фехтованию в Пловдиве (Болгария) завоевали российские саблистки. Чемпионкой стала, авыиграла бронзовую награду. В полуфинале Позднякова обыграла Шевелеву со счётом 15:8, а в финале взяла верх над венгеркой— 15:12.В личном турнире рапиристов серебро завоевал. В четвертьфинале он выиграл у, который уже выступает в основном составе взрослой сборной Польши (15:10). А в поединке за выход в финал победил француза(15:3), который ранее не пустил в четвертьфинал лидера мирового юниорского рейтинга, россиянина(15:8). В финальной встрече Бородачёв уступил итальянцу(12:15). Отметим, что в четвертьфинале будущий чемпион с трудом одолел россиянина(15:14).