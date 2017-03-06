МФК «Спартак» разгромил «Крепость» в матче Высшей лиги, забив 22 гола

Московский «Спартак» в матче 21-го тура чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге на выезде разгромил столичную «Крепость» со счётом 22:1. Нападающий красно-белых Юрий Циммерман отметился семью голами. Для «Спартака» эта победа стала 18-й в 20 матчах. «Крепость» потерпела 18-е поражение подряд.
Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. 21-й тур
«Крепость» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:22 (0:9).
Голы: Циммерман, 9 (0:1); Цай, 13 (0:2); Филатов, 14 (0:3); Циммерман, 16 (0:4); Цай, 18 (0:5); Попов, 19 (0:6); Попов 20 (0:7); Циммерман, 21 (0:8); Циммерман, 21 (0:9); Аносов, 29 (0:10); Нишнианидзе, 30 (0:11); Филатов, 31 (0:12); Аносов, 32 (0:13); Цай, 35 (0:14); Кожемяк, 36 (0:15, в свои ворота); Циммерман, 38 (0:16); Циммерман, 39 (0:17); Кочуков, 40 (1:17); Попов, 43 (1:18); Аносов, 46 (1:19); Нишнианидзе, 46 (1:20); Попов, 46 (1:21); Циммерман, 47 (1:22).