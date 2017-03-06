Меркулова опустилась на восьмую строчку в рейтинге FEI по выездке

Международная федерация конного спорта опубликовала новый рейтинг по выездке. Россиянка Инесса Меркулова опустилась на восьмую строчку, её соотечественница Марина Афрамеева — на 44-ю. Лидирует представительница Германии Изабель Верт.
Рейтинг Международной федерации конного спорта. Выездка
1 (1). Изабель Верт (Германия) — 2969.
2 (2). Кристина Броринг-Шпрее (Германия) — 2823.
3 (3). Дороти Шнайдер (Германия) — 2704.
…
8 (6). Инесса Меркулова (Россия) — 2339.
44 (37). Марина Афрамеева (Россия) — 1871.