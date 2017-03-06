Васильев: может, в женской сборной по биатлону надо вернуться к чему-то старому

Двукратный олимпийский чемпион по биатлонуоценил выступление женской сборной России на этапе Кубка мира в Пхёнчхане.заняли 12-е место в эстафете.«У женщин комментировать нечего, и так всё понятно, худшее выступление сложно представить, хотя в этом сезоне занимали и 13-е место. Но это не облегчает ситуацию и не успокаивает, ужасное выступление женщин, и я думаю, что с ними в конце сезона надо что-то решать. Прежде всего, с тренерами, ведь так нельзя готовить, эти эксперименты очень опасны. Этот год показал, что надо что-то менять кардинально, может быть, вернуться к чему-то проверенному, старому, потому что олимпийский год экспериментов не потерпит», — цитирует Васильева ТАСС.