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Закарин опустился на 12-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI

6 марта 2017, понедельник. 11:29. Другие
Австралийский велогонщик Ричи Порт из американской команды BMC сохранил лидерство в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов, сообщает официальный сайт организации. В его активе 672 очка. Второе место занимает бельгиец Грег ван Авермат (BMC) – 550. Третье – колумбиец Эстебан Чавес (Orica-Scott) – 422. Россиянин Ильнур Закарин (Katusha–Alpecin) опустился на 12-ю позицию.

В командном зачёте лидирует ВМС (1497). На втором сете Orica-Scott (Австралия) – 1287, на третьем — Bora-Hansgrohe (Германия) – 927.
Источник: Официальный сайт Международного союза велосипедистов Сообщить об ошибке
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Ильнур Закарин
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