Закарин опустился на 12-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI

Австралийский велогонщик Ричи Порт из американской команды BMC сохранил лидерство в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов, сообщает официальный сайт организации. В его активе 672 очка. Второе место занимает бельгиец Грег ван Авермат (BMC) – 550. Третье – колумбиец Эстебан Чавес (Orica-Scott) – 422. Россиянин Ильнур Закарин (Katusha–Alpecin) опустился на 12-ю позицию.
В командном зачёте лидирует ВМС (1497). На втором сете Orica-Scott (Австралия) – 1287, на третьем — Bora-Hansgrohe (Германия) – 927.