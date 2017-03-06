Тихонов: кроме Акимовой и Старых, больше у нас серьёзных надежд нет

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выступление сборной России в нынешнем розыгрыше Кубка мира. Накануне мужская сборная России победила в зачёте Кубка мира в эстафетных гонках.
«Надо выигрывать на чемпионате мира, и надо выигрывать четвёрку к Олимпийским играм, а «Малый хрустальный глобус» – это своеобразная уверенность в том, что мы можем не просто зарабатывать по очкам, а выигрывать. Это здорово, надо настраиваться на это. Я рассматриваю это как аванс к тому, что мы можем бороться на Олимпийских играх за первое место.
Команде пока не хватает стабильности. Антон Шипулин пока не может реализовать все свои возможности, он может лучше выступать на 100%, я не сомневаюсь в его данных, в его способностях. Думаю, что стоит задуматься в целом над тренерским составом. Ребята просто обязаны выступать лучше — и Бабиков, и Цветков. Плюс я уверен, что на следующий сезон Логинов будет совершенно другим. К тому же я надеюсь, что у нас Гараничева не сбрасывают со счетов. Все они обязаны быть в совершенно другом функциональном состоянии.
Что касается женщин, по сезону видим, что, кроме Ирины Старых и Татьяны Акимовой, никто не может на что-то претендовать, больше у нас серьёзных надежд нет. Я три года говорю, что нужно привлекать молодёжь и накатывать, по крайней мере была бы перспектива. Три года, я считаю, в женской команде у нас потеряны», — цитирует Тихонова «Р-Спорт».