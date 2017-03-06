Нааш и Лежер второй год подряд выиграли ЧМ в скоростном спуске на коньках

Американец Кэмерон Нааш второй год подряд стал победителем финала чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. Вице-чемпионом стал канадец Скотт Кроксолл. Американец Максвелл Данн стал третьим. Лучший из россиян, Денис Новожилов, занял 20-е место на этапе в Оттаве и завершил сезон 24-м в общем зачёте. Эти соревнования посетил премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьёй.
Пятеро россиян — Денис Новожилов (24), Герман Титов (30), Владислав Кочуков (33), Дмитрий Мурлычкин (49) и Андрей Антипов (50) – обеспечили себе автоматическое приглашение на этапы Red Bull Crashed Ice следующего сезона.
Победительницей женского чемпионата второй раз подряд стала Жаклин Лежер из Канады. Второй стала американка Аманда Транцо, третьей — Мириам Трепанье (Канада).
Видео доступно на официальном сайте соревнований