Лысенко и Бутенко подали заявки в IAAF на участие в международных стартах

Референт по международным вопросам Всероссийской федерации лёгкой атлетики Мария Трущенкова сообщила, что серебряный призёр зимнего чемпионата России — 2017 в прыжках в высоту Данил Лысенко подал индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Также заявки подали Виктор Бутенко (метание диска), Алексей Головин (ходьба), Артём Макаренко (многоборье), Дмитрий Соломатин (многоборье), Феликс Шестопалов (десятиборье), Екатерина Ренжина (бег) и Диана Адасько (прыжок в длину, тройной прыжок), сообщает ТАСС.