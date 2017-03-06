Устюгов: серебру в масс-старте я рад больше, чем золоту. Просто в шоке!

Российский лыжникпрокомментировал завоевание серебряной медали в масс-старте на 50 км на чемпионате мира в Лахти. Всего Устюгов завоевал пять наград на мировом первенстве 2017 года.«Были моменты, когда я проваливался в середину группы и задумывался: „А зачем тебе это вообще надо? Успокойся уже!“ Но когда выбирался вперёд, снова начинал работать. Таких переломных моментов было несколько. Но я почему-то всякий раз говорил себе: „Надо“.Вообще получилась сумасшедшая гонка! Невероятно быстрый снег и очень опасные повороты. На моей памяти ничего подобного не было. Так выносило! Хотя тут немало зависело от марки лыж. У некоторых производителей канты держат лучше. Порой был на грани, но всё получилось. Этому серебру я рад больше, чем золоту! Просто в шоке!Признаю: сегодня Харви был лучше. Но на этот раз я всё равно доволен. Я действительно не думал даже о топ-10. Это всего мой второй марафон с такой конкуренцией. И на первом я был в четвёртом десятке», — цитирует Устюгова «Спорт-экспресс».