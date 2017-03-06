Сулемдаль вошла в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Контиолахти

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Контиолахти (Финляндия) с 10 по 12 марта 2017 года, сообщает официальный сайт федерации биатлона Норвегии. В частности, в заявку вошла Суннёве Сулемдаль, не выступавшая в Кубке мира нынешнего сезона из-за проблем со здоровьем.
Биатлон. Кубок мира. Этап в Контиолахти. Состав сборной Норвегии
Мужчины
Уле-Эйнар Бьорндален, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс-Хельге Биркеланд, Ветле Шоста Кристиансен.
Женщины
Тириль Экхофф, Марте Олсбу, Хильде Фенне, Кайя Вёйен Николайсен, Сюнневе Сулемдаль, Марион Реннинг Хубер.