Вяльбе: лыжницы сборной России меня очень боятся и после разговоров не спят

Президент Федерации лыжных гонок Россииоценила выступление женской сборной России на чемпионате мира в Лахти (Финляндия).«Более чем недовольна выступлением женской команды, за исключением Матвеевой, Белоруковой и Седовой. Не понимаю, что происходит с Чекалёвой. Буду разговаривать с ней на чемпионате страны. Раньше нельзя, ведь я на них плохо влияю. Они меня очень боятся и после разговоров не спят. В итоге я остаюсь виновата, что они плохо бегают», — цитирует Вяльбе «Спорт-экспресс».