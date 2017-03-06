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Вяльбе: лыжницы сборной России меня очень боятся и после разговоров не спят

6 марта 2017, понедельник. 16:45. Другие
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление женской сборной России на чемпионате мира в Лахти (Финляндия).

«Более чем недовольна выступлением женской команды, за исключением Матвеевой, Белоруковой и Седовой. Не понимаю, что происходит с Чекалёвой. Буду разговаривать с ней на чемпионате страны. Раньше нельзя, ведь я на них плохо влияю. Они меня очень боятся и после разговоров не спят. В итоге я остаюсь виновата, что они плохо бегают», — цитирует Вяльбе «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Елена Вяльбе Наталья Матвеева Юлия Белорукова Юлия Чекалёва
Новости. Другие
6 марта 2017, понедельник
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