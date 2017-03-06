Зайцева: много энергии наши биатлонисты тратят на медийном поле

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлонуподелилась мнением о том, почему российские биатлонисты стали реже побеждать в важных стартах и как изменить ситуацию.«Надо много тренироваться! Сейчас биатлон в России очень популярен, раскручен в медиа. На мой взгляд, это мешает добиваться хороших спортивных результатов. Все спортсмены хотят быть первыми, но наши биатлонисты благодаря особому вниманию к ним отечественных СМИ с избытком чувствуют, как этого хочет вся Россия. Все эти лозунги: «Надо! Надо! Надо!» – ложатся на плечи спортсменов, как гири, мешая им ровно дышать и тренироваться. Много энергии наши биатлонисты тратят на медийном поле. Может быть, поэтому во время гонок они кажутся в телевизоре такими забитыми, загруженными, затюканными.От нас тоже требовали побед и просили уделять внимание общению со СМИ. Но мы были не настолько публичны, как сегодняшние ведущие биатлонисты страны. Мы, наверное, выступали на заре, а не на пике популярности биатлона.Мне кажется, что Елена Валерьевна Вяльбе не допускает в лыжную сборную России шоуменов, потому что знает, как это мешает подготовке спортсменов. Она не хочет превращать спорт в шоу. А биатлон в России – это шоу. В Германии, Норвегии биатлон не так сильно раскручен. Там пресса больше отражает спортивную часть биатлонных соревнований, чем личное пространство биатлонистов. Понятно, мир спорта не может без раскрутки в медиа, но я поделилась своим мнением, почему в биатлоне мы стали реже побеждать на важных стартах», — приводит слова Зайцевой «Советский спорт».