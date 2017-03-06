Моравец: поддерживаю перенос ЧМ, так как в РФ антидопинговая система не работает

Чешский биатлонистподелился мнением об отмене чемпионата мира—2021 в Тюмени.«Я думаю, что решение верное, потому что после того, что произошло в Рио-де-Жанейро, организационный комитет не должен был разрешать России подавать заявку на право проведения чемпионата мира. IBU сделал ошибку, разрешив Тюмени принять участие, и она выиграла, но отмена этого решения – это хорошо, потому что сейчас в России антидопинговая система абсолютно не работает. Это плохо для спорта, поэтому это правильное наказание. Пострадают российские болельщики? Это не моё дело. Нормальные люди не поддерживают употребление допинга россиянами, а не пытаются наказать российских болельщиков», — приводит слова Моравеца Biathlon.life.