Конференция МОК по предупреждению травм в спорте в 5-й раз пройдёт в Монако

Всемирная конференция МОК по предупреждению травм и заболеваний в спорте пройдёт в Монако с 16 по 18 марта 2017 года, сообщает пресс-служба МОК. Крупнейшая международная конференция в области спортивной медицины состоится уже в пятый раз. Она собирается раз в три года и объединяет ведущих международных специалистов по предупреждению травматизма и заболеваний для сотрудничества и обмена последней информацией и мнениями о том, как лучше защитить благополучие спортсменов, в том числе за пределами соревнований.
Как и ранее, в программе конференции запланированы лекции, дебаты, реферат презентации и семинары. Мероприятие предоставляет уникальную возможность для ведущих мировых экспертов встретиться лицом к лицу.