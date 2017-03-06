Польша перечислила ВАДА $ 50 тыс.

Всемирное антидопинговое агентство получило от Польши дополнительные $ 50 тыс., которые пойдут на улучшение работы системы сбора допинг-проб и проведение расследований.
«В ноябре 2015 года ВАДА просило правительства государств пожертвовать деньги в специальный фонд расследований, и мы благодарны Польше за отклик. Пожертвование, отражающее стремление Польши к сотрудничеству, пойдёт на улучшение работы ВАДА и на более тщательно проводимые расследования», — сказал глава ВАДА Крейг Риди в интервью пресс-службе организации.