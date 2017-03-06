Елисеев: радует, что наконец-то выбираюсь из ямы

Российский биатлонист, побывавший на чемпионате мира в Австрии в качестве запасного, выступил на этапе Кубка IBU в Контиолахти, став 4-м в гонке преследования, и теперь остаётся в Финляндии на этап Кубка мира.«Честно говоря, всё равно не доволен финальным результатом, но радует, что наконец-то выбираюсь из ямы. В принципе в январе был нормальный спад. Возможно, он был очень сильным, но организм не может всё время находиться на пике. Из ямы я вышел к чемпионату мира, но нам там не удалось пробежать, это вернуло меня в яму, и, похоже, ещё сильнее, поэтому я сейчас выбираюсь. Очень трудно сидеть запасным, когда я знал, что должен был стартовать, но наступил чемпионат мира, и всё поменялось.Не хотелось, конечно, возвращаться на IBU, хотя это тоже интересные соревнования, но они, можно сказать, домашние. Спокойные, никто никого не напрягает, но на Кубке мира намного интереснее. Если бы сейчас этап Кубка мира был где-то в Европе, то, возможно, это было бы похоже на ссылку. Сейчас этап в Пхёнчхане, поездка туда вызвала бы сильную акклиматизацию, поэтому так даже лучше», — приводит слова Елисеева Biathlon.life.