Хоркина: США и Канаде тоже надо пересмотреть работу, а то штампуют своим справки

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, многократный призёр Олимпийских игр российская гимнастка Светлана Хоркина поделилась мнением о допинговом скандале в России.
«Никогда не любила бороться против ветряных мельниц. Большие соревнования всегда сопровождались допинг-контролем. Другой вопрос, что нужно было немного повысить квалификацию наших спортивных врачей. Конечно, врач должен знать всё, что входит в перечень лекарств, которые спортсмены употребляют для восстановления или лечения. Мне кажется, здесь нужно доработать. Мы готовы бороться, но давайте сделаем так, чтобы всё происходило в одном правовом поле. Чтобы «ручная» организация ВАДА стала открытой и все понимали, что там делается.
Было специально выбрано такое время, что наши ребята и стоящая за ними великая страна не смогли успеть защититься, переговорить с адвокатами, выбрать тактику. Нас в какой-то степени научили, что надо быть не вялыми чиновниками, а работать с международными федерациями. Им, кстати, у себя в США, Канаде тоже надо пересмотреть работу, а то штампуют справки… Если кто-то хочет жульничать, то он не имеет права называться спортсменом сборной России. Впредь, когда всё нормализуется, РУСАДА станет независимой организацией, подключим МГУ, купим лучшее медицинское оборудование. Главное, чтобы те, кто нас оскорбляет, плюёт на нас, видели, что мы открыты для борьбы с допингом. Давайте, может быть, и вы у себя порядок наведёте», — сказала Хоркина в интервью телеканалу «Мир 24».