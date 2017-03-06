Зимятов: доказали всему миру, что мы чистые и что у нас есть отличный резерв

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов подвёл итоги завершившегося в Лахти чемпионата мира.
«Итоги чемпионата мира внушают оптимизм. Не знаю, был ли у Елены Валерьевны Вяльбе (главный тренер сборной и президент Федерации лыжных гонок России) план на этот чемпионат, но, думаю, он перевыполнен. У нас отстранили целую группу лидеров, а мы без лидеров блестяще выступили. Доказали всему миру, что мы чистые и что у нас есть отличный резерв.
Такие таланты, как Устюгов не часто рождаются. И хорошо, что тренерскому штабу удалось поддержать отличную форму Сергея на протяжении всего сезона. Ведь некоторые жертвуют «Тур де ски» ради чемпионата мира. А Сергей на двух главных стартах блестяще выступил. Думаю, Сергей ещё на Играх в Сочи выиграл бы спринт, если б не то злополучное падение.
Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Петр Седов, Алексей Червоткин – это и есть ближайший резерв. Только Бессмертных постарше, а остальные — молодые, им ещё выступать и выступать. И они уже подтягиваются к лидерам», — приводит слова Зимятова «Советский спорт».