Презель сменил Фредерикса в рабочей группе IAAF по восстановлению членства ВФЛА

Фрэнки Фредерикс подал в отставку с поста члена рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщает Inside the Games.
Фредерикс принял решение об уходе после обвинений в его адрес во французской газете Le Monde на прошлой неделе. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по этике расследует выплаты, которые Фредерикс получил в 2009 году, за три года до выборов столицы Игр-2016, которые прошли в Рио-де-Жанейро.
Фредерикс, который также является председателем оценочной комиссии МОК по Играм-2024, был заменён на Рожле Презеля, главу комиссии спортсменов IAAF.