Дементьев: Устюгов полностью созрел, чтобы быть лидером в нашей сборной и в мире

Олимпийский чемпион Игр-2006 лыжникпрокомментировал итоги завершившегося в Лахти чемпионата мира.«Получил огромное удовольствие – очень порадовали и ребята, и девчонки в спринтерской эстафете и в спринте. Мужскую эстафету смотрел – видел только одну команду, Россию, остальные все убегали. Норвежцы были очень сильно испуганы. Было приятно видеть, как наши ребята бились и показывали, что на сегодня они хотят эту медаль. Это серебро ничуть не хуже золота – все отработали с полной самоотдачей. Приятно, что Сергей Устюгов полностью созрел, чтобы быть лидером и в нашей сборной, и в мире. У него всё хорошо получается, поэтому я рад за него.Большую роль сыграл его переход в группу Маркуса Крамера, там коллектив подобрался хороший. И физически он был готов к старту. Но потенциал у Сергея не исчерпан, он огромный. Он голоден до побед», — приводит слова Дементьева «Спорт-экспресс».