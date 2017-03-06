ВАДА потратило $3,7 млн на расследование ситуации с допингом в РФ

Суммарные затраты Международного антидопингового агентства (ВАДА) на расследование ситуации с допингом в российском спорте достигли $3,7 миллиона.
«В общей сложности расследование Ричарда Паунда, которое выявило массовое употребление допинга в российской лёгкой атлетике, и расследование Ричарда Макларена, которое выявило манипуляции в процессе допинг-контроля в России на государственном уровне, стоили ВАДА $3,7 миллиона при годовом бюджете в $30 миллионов», – говорится в сообщении на официальном сайте ВАДА.