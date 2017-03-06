Лапшин: было интересно потренироваться и выступить в Корее

Бывший российский биатлонист, начавший выступать за сборную Южной Кореи, поделился впечатлениями от этапа Кубка мира в Пхёнчхане.«Пролетели 1,5 месяца в Корее. Было интересно, полезно в плане времяпровождения на олимпийской трассе, вкусно и полезно в плане еды. Хотя многие жаловались на питание, даже не попробовав настоящей корейской кухни! Выезжаем, а потом вылетаем в Финляндию на этап Кубка мира. Начинаю сезон в марте. Конечно, непривычно, но что поделать! Скоро увидимся!» — написал Лапшин в «Инстаграме».