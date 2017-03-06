МОК не будет обжаловать дисквалификацию Йохауг, слово за FIS

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет оспаривать срок дисквалификации норвежской лыжницы. Антидопинговое агентство Норвегии отстранило олимпийскую чемпионку на 13 месяцев за положительный тест на клостебол, содержавшийся в мази для губ, которую спортсменка использовала против солнечных ожогов.«Мы ничего не можем сделать, только ждать. Несколько дней назад мы получили письмо о том, что МОК не собирается подавать апелляцию. Надеемся, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) также не будет оспаривать срок дисквалификации. Это станет известно во вторник», – цитирует VG менеджера лыжницы