Папа Массата Диак: Рио-де-Жанейро получил ОИ-2016 честно

Бывший консультант по маркетингу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Папа Массата Диак опроверг информацию о том, что Рио-де-Жанейро нечестным путем получил право проведения летних Олимпийских игр 2016 года. Ранее французская газета Le Monde сообщила, что 29 сентября 2009 года, за три дня до выборов столицы Игр-2016, бразильский бизнесмен, имя которого не называется, заплатил $1,5 млн сыну занимавшего тогда пост президента IAAF и члена МОК Ламина Диака для того, чтобы тот проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро.
«Я категорически опровергаю эти обвинения. Рио-де-Жанейро выиграл честно», — приводит слова Диака Франс Пресс.
Папа Массата Диак в настоящее время обвиняется в участии в разветвлённой системе коррупции и разыскивается Интерполом. Однако правительство Сенегала, где проживает подозреваемый, отказывается выдавать его французским властям.