Анцелиович подала в отставку с поста и.о. гендиректора РУСАДА

Президент Паралимпийского комитета Россиисообщил, что исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентстваподала в отставку со своего поста. Она занимала эту должность с декабря 2015 года.«Анцелиович подала в отставку», — цитирует Лукина ТАСС.В декабре 2016 года в New York Times вышло интервью с Анцелиович, в котором она «признала существование в РУСАДА «институционального сговора» в сфере допинга». Позднее сама Анна и РУСАДА опровергли эту информацию.