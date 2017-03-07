Шипулин включён в заявку на участие в чемпионате России по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлониствключён в заявку для участия в чемпионате России по лыжным гонкам, сообщает «Тюменская арена». Основная часть стартов состоится в Ханты-Мансийске с 25 марта по 2 апреля.В заявки от регионов включены отстранённые российские лыжники. Вопрос их участия в чемпионате России будет решён в ближайшие недели.23-29 марта в Увате и 1-2 апреля в Тюмени пройдёт чемпионат России по биатлону.