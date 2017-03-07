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Шипулин включён в заявку на участие в чемпионате России по лыжным гонкам

7 марта 2017, вторник. 12:28. Другие
Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Шипулин включён в заявку для участия в чемпионате России по лыжным гонкам, сообщает «Тюменская арена». Основная часть стартов состоится в Ханты-Мансийске с 25 марта по 2 апреля.

В заявки от регионов включены отстранённые российские лыжники Евгений Белов, Максим Вылегжанин и Александр Легков. Вопрос их участия в чемпионате России будет решён в ближайшие недели.

23-29 марта в Увате и 1-2 апреля в Тюмени пройдёт чемпионат России по биатлону.
Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
Теги
Александр Легков Антон Шипулин Евгений Белов Максим Вылегжанин
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