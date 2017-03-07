Финальный этап чемпионата России по хоккею с мячом пройдёт в Хабаровске

Финальный этап чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2016/17 пройдёт в Хабаровске, сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России. Соревнования пройдут в краевом дворце спорта «Арена «Ерофей» с 23 по 26 марта 2017 года.
23 и 24 марта состоятся полуфинальные матчи, 25 марта – игра за третье место, 26 марта – финал.
В 1/4 финала пройдут матчи «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск), «Енисей» (Красноярск) — «Волга» (Ульяновская область), «Уральский трубник» (Первоуральск) — «Водник» (Архангельск), «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Кузбасс» (Кемерово).