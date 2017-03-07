Девятьяров: Устюгов стал настоящим героем чемпионата мира

Олимпийский чемпион по лыжным гонкамоценил выступление сборной России на чемпионате мира в Лахти. Российские лыжники завоевали шесть медалей.«Для сборной России чемпионат мира прошёл на высочайшем уровне. Блестящее выступление мужской команды, подъём женской сборной. Приятно, что наши спортсмены радовали нас практически в каждой гонке. Ну и особо, конечно, стоит отметить Сергея Устюгова, который стал настоящим героем прошедшего мирового первенства», — цитируют Девятьярова «Известия».