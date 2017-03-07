Мустафина: если вернусь, придётся заставлять себя всё делать хорошо

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы россиянкапрокомментировала свои слова о том, что «в современной гимнастике не из кого выбирать», и рассказала о желании вернуться в спорт. В январе стало известно, что Алия, ставшая женой бобслеиста сборной России, ждёт ребёнка.«Да, я и сейчас придерживаюсь этого мнения. Нет такого большого числа людей, способных выступать на уровне чемпионата России. Проблема ещё и с тем, что в нашем виде спорта нет столько детей, нет этого потока желающих.Принято считать, что гимнастика — очень травматичный вид спорта. Да, это так, но я думаю, что нужно дать понять родителям, что от других видов спорта по большому счёту гимнастика в этом смысле не отличается — каждый вид спорта очень травматичен. Это такой же спорт, в который не стоит бояться отдавать детей.Я всегда любила выступать и хочу вернуться хотя бы ради того, чтобы это делать. Я понимаю, что, если я вернусь, мне придётся заставлять себя делать это хорошо, иначе смысла нет. Настрой есть, пока я к этому иду», — цитирует Мустафину «Аргументы и факты в Казани».