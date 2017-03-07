Фредерикс покинул пост главы оценочной комиссии МОК по Играм 2024 года

Четырёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр и чемпион мира в беге на 200 метров намибийский спринтерпокинул пост главы оценочной комиссии Международного олимпийского комитета по Играм 2024 года в связи с обвинениями в коррупции, сообщает Inside the Games.Ранее Фредерикс подал в отставку с поста члена рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики.Комиссия Международного олимпийского комитета по этике расследует выплаты, которые Фредерикс получил в 2009 году, когда проходилы выборы столицы Игр-2016.