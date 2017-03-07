Мутко: отставка Анцелиович не связана с интервью New York Times

Вице-премьер правительства России, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, сказал, что уход с поста исполняющей обязанности генерального директора Российского антидопингового агентстване связан с выходом её интервью New York Times в декабре 2016 года. По информации издания, Анцелиович «признала существование в РУСАДА «институционального сговора» в сфере допинга». Позднее сама Анна и РУСАДА опровергли эту информацию.«Нет, при чём здесь New York Times? Здесь дело в том, что у нас есть «дорожная карта» по восстановлению РУСАДА, одним из требований являются выборы нового генерального директора. На днях будет объявлен конкурс на нового генерального директора. Она увидела требования и увидела, что ей там не участвовать», — цитирует Мутко Rambler News Service.