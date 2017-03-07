Дегтярёв: сам факт приглашения делегации Госдумы в штаб МПК — большое дело

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжиподелился ожиданиями от встречи с руководством Международного олимпийского комитета, которая состоится в Бонне. В августе 2016 года МПК лишил Паралимпийский комитет России членства в организации и отстранил российских паралимпийцев от Игр в Рио-де-Жанейро.«Провели встречу с руководством ПКР (Владимиром Лукиным и Павлом Рожковым) перед поездкой нашей делегации в Бонн на встречу с МПК и лично господином Крэйвеном. Сам факт приглашения делегации Госдумы в штаб МПК — большое дело. До сих пор большие начальники паралимпийского спорта не горели желанием общаться с российской стороной, просто лишили права наших паралимпийцев выступать, опираясь на доклад Ричарда Макларена», — написал Дегтярёв в своём «инстаграме».