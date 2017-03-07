Устюгов, Крюков, Матвеева вошли в состав сборной РФ на этап КМ в Драммене

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на 14-й этап Кубка мира, который пройдёт в Драммене (Норвегия) 8 марта, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России. В рамках этого этапа пройдут спринтерские гонки классическим стилем.
В состав мужской команды вошли Александр Большунов, Алексей Виценко, Антон Гафаров, Никита Крюков, Александр Панжинский, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов.
В заявку женской команды включены Татьяна Алёшина, Юлия Белорукова, Лилия Васильева, Наталья Матвеева, Полина Некрасова и Анна Нечаевская. Ещё одно место в заявке займёт Алиса Жамбалова или Елена Соболева.