Кучеренко исключена из числа кандидатов в сборную России по лёгкой атлетике

Прыгунья в длину, дисквалифицированная на два года в связи с наличием в её допинг-пробе «запрещённой субстанции», была исключена из состава кандидатов в сборную России по лёгкой атлетике, сообщает официальный сайт Министерства спорта РФ.Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с 17 декабря 2016 года. 31-летняя спортсменка была лишена серебряной медали чемпионата мира по лёгкой атлетике 2011 года. Все результаты спортсменки, начиная с 28 августа 2011 года, были аннулированы.