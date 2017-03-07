Фэннинг, переживший нападение акулы, вернётся в Мировую лигу сёрфинга

Трёхкратный чемпион мирасообщил, что вернётся в Мировую лигу сёрфинга в 2017 году и проведёт полноценный сезон впервые с 2015 года, когда он был атакован акулой. В 2016 году 35-летний спортсмен принял участие лишь в пяти турнирах, так как ощущал измождённость.«2015 год был тяжёлым для меня. Многое случилось в моей публичной и частной жизни. К концу года я был измотан», — цитирует Фэннинга BBC.На турнире в ЮАР в 2015 году ему удалось спастись после нападения акулы. Также большим шоком в том сезоне для Мика стала смерть брата.