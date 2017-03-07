Дурманов: знаю о причинах ухода Анцелиович из РУСАДА, но не скажу

Бывший руководитель Российского антидопингового агентства Николай Дурманов отказался прокомментировать решение исполняющей обязанности генерального директора РУСАДА Анны Анцелиович уйти в отставку.
«Знаю, но не скажу», — сказал Дурманов, отвечая на вопрос Национальной службы новостей о причинах ухода с должности Анцелиович.
В декабре 2016 года в New York Times вышло интервью с Анцелиович, в котором она «признала существование в РУСАДА «институционального сговора» в сфере допинга». Позднее сама Анна и РУСАДА опровергли эту информацию. Анна возглавляла организацию с декабря 2015 года.