Дурманов: знаю о причинах ухода Анцелиович из РУСАДА, но не скажу

Бывший руководитель Российского антидопингового агентстваотказался прокомментировать решение исполняющей обязанности генерального директора РУСАДАуйти в отставку.«Знаю, но не скажу», — сказал Дурманов, отвечая на вопрос Национальной службы новостей о причинах ухода с должности Анцелиович.В декабре 2016 года в New York Times вышло интервью с Анцелиович, в котором она «признала существование в РУСАДА «институционального сговора» в сфере допинга». Позднее сама Анна и РУСАДА опровергли эту информацию. Анна возглавляла организацию с декабря 2015 года.