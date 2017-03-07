Замглавы FIS: теперь никто не скажет, что норвежцев судят мягче, чем русских

Вице-президент FISпрокомментировал решение организации подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд с требованием увеличить срок дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг за применение допинга. Спортсменка сдала положительный допинг-тест на анаболический стероид клостебол и была дисквалифицирована норвежским антидопинговым агентством на 13 месяцев.«FIS имеет полное право подать апелляцию, и мы это сделали. Но это не означает, что в CAS будут судить строже, чем в Норвегии. Теперь дело Терезы Йохауг будет рассматривать Международный спортивный суд. И это может хорошо повлиять на лыжные гонки как в Норвегии, так и за рубежом. Теперь никто не скажет, что норвежцев судят мягче, чем русских», — приводит слова Сееберга VG.