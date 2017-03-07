Беннетт выиграл третий этап веломногодневки Мирового тура «Париж — Ницца»

Ирландец Сэм Беннетт из команды Bora-Hansgrohe выиграл третий этап веломногодневки Мирового тура «Париж — Ницца». Россиянин Ильнур Закарин из Katusha–Alpecin показал 56-й результат и в общем зачёте располагается на 14-й позиции. Лидирует в генеральной классификации француз Арно Демар, выступающий за FDJ.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Париж – Ницца»
Третий этап. Шабли – Шалон-сюр-Саон. 190 км
1. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora-Hansgrohe) – 4:31.14.
2. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha–Alpecin).
3. Джон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)…
56. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin).
Общая классификация. После трёх этапов
1. Арно Демар (Франция, FDJ) – 12:14.42.
2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – +0.06.
3. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha–Alpecin) – +0.13…
14. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – +1.01.