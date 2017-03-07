Президент Федерации лыжного спорта Норвегии выразил сочувствие Йохауг

Президент Федерации лыжного спорта Норвегии (ФЛСН) Эрик Рост выразил сочувствие Терезе Йохауг, которая получила 13 месяцев дисквалификации за употребление допинга от НОК Норвегии. Это решение было оспорено FIS, которая подала апелляцию в CAS c требованием увеличить срок наказания.
«Мы разочарованы и выражаем Йохауг сочувствие. Теперь Терезе придётся жить в подвешенном состоянии. Тем не менее мы уважаем правила и понимаем, что FIS и ВАДА имели право подать апелляцию», — приводит слова Роста официальный сайт ФЛСН.