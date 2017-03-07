МОК принял уход Фредерикса с поста главы оценочной комиссии по Играм-2024

Исполком Международного олимпийского комитета провёл внеочередную встречу, на которой было утверждено решение четырёхкратного серебряного призёра Олимпийских игр Фрэнки Фредерикса уйти с поста главы оценочной комиссии по Играм-2024 в связи с обвинениями в коррупции, сообщает пресс-служба организации.
Помимо этого, исполком утвердил уход Фредерикса из координационной комиссии МОК по юношеским Олимпийским играм—2018 в Буэнос-Айресе, а также его решение не участвовать в выборах города-столицы Олимпийских игр—2024, которые состоятся на брифинге МОК в июле этого года.
При этом МОК настаивает на применении презумпции невиновности по отношению к Фредериксу, который отрицает все обвинения.