Бразильский суд обязал организаторов ОИ-2016 отремонтировать стадион «Маракана»

Бразильский суд обязал организаторов Олимпийских игр—2016 в течение следующих 30 дней отремонтировать стадион «Маракана», сообщает Globo Esporte.
Если ремонтные работы не будут проведены в установленный срок, оргкомитет ОИ-2016 будет обязан выплатить около $ 37,1 тыс. за каждый день просрочки. Представители оргкомитета уже сообщили, что не собираются обжаловать решение суда, поскольку речь идёт о небольшом косметическом ремонте, общая стоимость которого составит около $ 160 тыс.
В настоящее время стадион «Маркана» не эксплуатируется и полностью обесточен из-за нежелания его владельцев принимать объект после ОИ-2016, на которых, по их мнению, стадиону был нанесён ущерб и организаторы турнира обязаны его провести за свой счёт.