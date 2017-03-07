ВАДА исключило Испанию из списка стран, не соответствующих кодексу

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) исключило Испанию из стран, не соответствующих его кодексу, сообщает официальный сайт организации.
В ноябре 2015 года ВАДА прислушалось к мнению экспертной комиссии и поместило Испанию в список стран, за которыми ведётся особое наблюдение касательно работы по борьбе с допингом, а затем и вовсе объявило антидопинговое агентство Испании несоответствующим своему кодексу. 17 февраля испанский совет министров принял декрет, который полностью соответствует кодексу ВАДА, что и стало причиной отмены санкций.