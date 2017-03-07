14 марта в Москве пройдёт заседание исполкома Федерации тяжёлой атлетики России

Заседание исполнительного комитета Федерации тяжёлой атлетики России пройдёт 14 марта в Москве, сообщает официальный сайт ФТАР. В повестке исполкома значатся следующие вопросы: отзывс поста вице-президента европейской федерации, утверждение кандидатов—представителей ФТАР на выборные должности в Международную федерацию тяжелой атлетики, доклад главных тренеров спортивных сборных команд России по тяжёлой атлетике о подготовке спортсменов к чемпионату Европы 2017 года, доклад о работе антидопинговой комиссии ФТАР и другие.Напомним, что 29 июля 2016 года IWF отстранила российских штангистов от участия в Играх 2016 года из-за многочисленных случаев применения допинга, а затем ФТАР была дисквалифицирована на год за многочисленные нарушения антидопинговых правил.