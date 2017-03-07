Великая: надеемся, что Исинбаева снова станет председателем набсовета РУСАДА

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая заявила, что надеется на переизбрание двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой на пост председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства.
«Сегодня был поднят вопрос о новом составе наблюдательного совета РУСАДА. Как вы знаете, в состав совета от ОКР вновь вошла Елена Исинбаева. Мы все знаем Лену как честного и принципиального человека и надеемся, что её снова выберут председателем наблюдательного совета», — приводит слова Великой «Лайф».
Ранее ОКР выдвинул Исинбаеву в члены вновь утверждённого наблюдательного совета РУСАДА. Она возглавляет наблюдательный совет с декабря 2016 года. Выборы главы нового наблюдательного совета пройдут 9 марта.