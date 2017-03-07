Поздняков победил в турнире саблистов на юниорском ЧЕ в Болгарии, Лоханов — 3-й

Россиянин Владислав Поздняков победил в индивидуальном турнире саблистов на первенстве Европы по фехтованию среди юниоров в Пловдиве. Бронзовую награду в этой дисциплине завоевал его соотечественник Константин Лоханов.
Среди юниоров в турнире шпажисток первенствовала израильтянка Вера Каневски, а россиянка Дарья Филина стала десятой.
Фехтование. Первенство Европы среди юниоров и юношей. Пловдив, Болгария
Юниоры. Сабля. Индивидуальное первенство
1. Владислав Поздняков (Россия).
2. Дарио Кавальере (Италия).
3. Константин Лоханов (Россия).
3. Леонардо Дреосси (Италия).
5. Анаталий Костенко (Россия)…
17. Андрей Гладков (Россия).
Юниорки. Шпага. Индивидуальное первенство
1. Вера Каневски (Израиль).
2. Инна Бровко (Украина).
3. Камилла Набет (Франция).
3. Алессандро Боцца (Италия)…
10. Дарья Филина (Россия)…
20. Ирина Охотникова (Россия)…
26. Айзанат Муртазаева (Россия)…
35. Анастасия Солдатова (Россия).