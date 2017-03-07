Поздняков победил в турнире саблистов на юниорском ЧЕ в Болгарии, Лоханов — 3-й

Россиянинпобедил в индивидуальном турнире саблистов на первенстве Европы по фехтованию среди юниоров в Пловдиве. Бронзовую награду в этой дисциплине завоевал его соотечественникСреди юниоров в турнире шпажисток первенствовала израильтянка Вера Каневски, а россиянка Дарья Филина стала десятой.1. Владислав Поздняков (Россия).2. Дарио Кавальере (Италия).3. Константин Лоханов (Россия).3. Леонардо Дреосси (Италия).5. Анаталий Костенко (Россия)…17. Андрей Гладков (Россия).1. Вера Каневски (Израиль).2. Инна Бровко (Украина).3. Камилла Набет (Франция).3. Алессандро Боцца (Италия)…10. Дарья Филина (Россия)…20. Ирина Охотникова (Россия)…26. Айзанат Муртазаева (Россия)…35. Анастасия Солдатова (Россия).