Стал известен состав сборной Франции на 8-й этап КМ по биатлону в Контиолахти

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону назвал состав мужской и женской команд на восьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Контиолахти с 10 по 12 марта, сообщает Ski-nordique.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
Состав сборной Франции
Мужчины: Мартен Фуркад, Кентен Фийон Майе, Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестьё, Симон Фуркад, Фабьен Клод.
Женщины: Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Анаи Шевалье, Жюстин Бреза, Селия Эмонье.
Ранее восьмой этап должен был проходить в Тюмени, но из-за допингового скандала у города отняли право провести турнир.