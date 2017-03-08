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Стал известен состав сборной Франции на 8-й этап КМ по биатлону в Контиолахти

8 марта 2017, среда. 00:49. Другие
Тренерский штаб сборной Франции по биатлону назвал состав мужской и женской команд на восьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Контиолахти с 10 по 12 марта, сообщает Ski-nordique.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
Состав сборной Франции

Мужчины: Мартен Фуркад, Кентен Фийон Майе, Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестьё, Симон Фуркад, Фабьен Клод.
Женщины: Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Анаи Шевалье, Жюстин Бреза, Селия Эмонье.

Ранее восьмой этап должен был проходить в Тюмени, но из-за допингового скандала у города отняли право провести турнир.
Источник: Ski-Nordique Сообщить об ошибке
Теги
Жан-Гийом Беатрикс Мари Дорен-Абер Мартен Фуркад Симон Фуркад
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