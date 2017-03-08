Зимятов: не удивительно, что Устюгов сумел так хорошо выступить в Лахти

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкамоценил выступление сборной России на чемпионате мира в Лахти. Российские лыжники завоевали шесть медалей.«С учётом всех обстоятельств итоговый результат российской сборной можно назвать положительным. Да, женская команда выступила неудачно, но благодаря мужчинам — и особенно Устюгову — нам удалось достойно завершить соревнования в Лахти. Это место всегда было удобной трассой для наших лыжников, и неудивительно, что Сергей сумел так хорошо там выступить. Надо отметить работу и самого Устюгова, и его тренеров: наш лидер весь сезон был хорошо подготовлен, хотя не всем удаётся держать уровень до февральского чемпионат мира.Отстранённые лыжники ещё могут вернуться к Олимпиаде. Думаю, в итоге справедливость восторжествует и их оправдают. Не знаю, насколько ребята смогут помочь нашей сборной в Пхёнчхане, всё-таки они уже возрастные и своего потолка достигли, но кто-то из них может выстрелить», — цитируют Зимятова «Известия».