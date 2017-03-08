Просвирнова: часто общаемся с Аном на русском языке — он его знает хорошо

Чемпионка Европы по шорт-треку 19-летняя россиянкаотметила, что после успешного выступленияна Олимпиаде в Сочи популярность этого вида спорта в России заметно выросла, а также рассказала о своих главных целях.«Сразу после Игр начался серьёзный прирост желающих заниматься шорт-треком. Я видела это по нашей школе в Петербурге, когда туда стала записываться масса ребят и девчонок. До сих пор видно, что многие хотят подражать Ану, добиваться такого же успеха. Сейчас в школу шорт-трека идёт уже отбор, есть конкуренция. А до Сочи не всегда получалось набрать учеников.Ан — очень хороший человек. Строгий, по характеру настоящий чемпион. Часто общаемся с ним на русском языке — он его знает хорошо.Пока моя главная цель — чемпионат мира. Скорее всего, там будут те же спортсмены, что и на Олимпиаде, а это серьёзные соперники. Сейчас среди нас очень большая конкуренция — выросло много сильных девчонок, способных бороться за медали. Кореянки всегда были сильными, также конкурентоспособны китаянки и итальянки. Пока трудно сказать, в какой форме я буду через год, но за медали планирую побороться. Я ведь довольно неожиданно для себя попала на Олимпиаду в Сочи, но эмоции от церемонии открытия, соревнований и нахождения в обществе лучших спортсменов страны незабываемы. Хотелось бы вновь оказаться в центре всего этого», — цитируют Просвирнову «Известия».