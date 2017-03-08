Шестерикова и Волков — четвёртые в супермиксте на этапе Кубка IBU в Отепя

Представители Норвегии Текла Брюн-Ли и Мартин Фемстейневик победили на этапе Кубка IBU в Отепя в супермиксте. Российские биатлонисты Ольга Шестерикова и Алексей Волков заняли четвёртое место.
Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Отепя. Супермикст
1. Текла Брюн-Ли – Мартин Фемстейневик (Норвегия) – 38.53,2 (0+11).
2. Ингела Андерссон – Тобиас Арвидсон (Швеция) – +24,8 (2+14).
3. Анна Вайдель – Доминик Райтер (Германия) – +50,3 (1+11).
4. Ольга Шестерикова – Алексей Волков (Россия) – +1.18,5 (3+13).
5. Катарина Иннерхофер – Давид Коматц (Австрия) – +1.23,8 (4+16).